Tim Burton arbeitet mit Netflix an "Addams Family"-Serie

Am 18. Februar bestätigte Das US-Magazin "Deadline", dass Netflix und Tim Burton zusammen an einem Spin-Off der "Addams Family“ arbeiten. Es ist eine Live-Action-Serie geplant, in der die Tochter Wednesday Addams im Zentrum stehen soll. Mit an Bord sind die Masterminds hinter "Smallville“, Al Gough und Miles Millar. Die Beiden haben bereits Erfahrung mit Coming-of-Age-Geschichten von außergewöhnlichen Charakteren und dürften die perfekte Verstärkung für Burton sein.

Die Serie mit dem Titel "Wednesday“ erzhält von Wednesdays Schulzeit in der Nevermore Akademie, wo sie versucht, ihre neu in Erscheinung tretenden Superkräfte zu beherrschen. Gleichzeitig versucht sie die Ursache hinter zahlreichen Morden in einer Kleinstadt aufzuklären, die bereits vor 25 Jahren ihre Eltern beschäftigt hatten.