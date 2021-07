"Sully" auf Amazon Prime: Tom Hanks als weißhaariger Held

Unter Stress

Ein weihhaariger und -bärtiger Tom Hanks spielt einen eloquenten und kompetenten Mann unter extremen Stressbedingungen: In der Notsituation ist er zwar bewundernswert ruhig geblieben, aber ein paar Stunden später setzen ihm die Nachwirkungen doch zu. Er wird nicht nur von Reportern belagert, sondern auch von Alpträumen und Zwangsvorstellungen geplagt, in denen das Landemanöver schrecklich misslingt und die Maschine inmitten Manhattans in ein Hochhaus kracht.

Gerade durch solche Szenen wird klar, dass „ Sully“ eigentlich als glorioses Gegenstück zu den 9/11-Schrecken gelten kann. Das Zusammenspiel aller Beteiligten an Bord und am Boden (also von Besatzung und Rettungskräften) wird am Ende zudem besonders hervorgehoben.

Auch Hanks kann sich hier auf gutes Teamwork verlassen, denn sein Kollege Aaron Eckhart behält als schlagfertiger Co-Pilot sogar das letzte Wort und hat die Lacher auf seiner Seite.

4 von 5 wasserglatten Landebahnen.

"Sully" ist derzeit auf Amazon Prime verfügbar.

Hier geht's direkt zum Film!