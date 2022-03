"Toni Erdmann" auf Netflix: Spaß-Therapie durch den Vater

Subversive Therapiemethode

Nachdem ein Überraschungsbesuch in Bukarest, wo seine vielbeschäftigte Tochter gerade einen wichtigen - und ziemlich dreckigen - Geschäftsdeal einfädeln muss, mit angespannter Stimmung endet, nimmt Conradi die fiktive Zweitexistenz Erdmann an und mischt in den folgenden Tagen liebenswert subversiv das Leben der Tochter auf. Nach anfänglichem Zögern beginnt sie tatsächlich mitzuspielen.

Hier wird der Vater sozusagen zum Hobby-Psychologen und setzt Witz als Therapiemethode ein. Erdmann verletzt dabei keine gröberen Anstandsregeln, zettelt keine allzu rüden Scherze an und verursacht keinerlei Skandale - und sein aus der väterlichen Not geborener Rettungsplan hat tatsächlich Erfolg: Die unglückliche junge Frau fängt an, sich zu öffnen (in einer Schlüsselszene stellt sie sich im wahrsten Wortsinn bloß) und findet schließlich die Kraft, eine verfahrene Lebenssituation zu beenden.