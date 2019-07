TRAILER-PARADE: 15 mit Spannung erwartete Filme im Kino-Herbst 2018

"Mandy" riecht verdächtig nach Kultfilm. Nach der Premiere des Films beim Sundance Film Festival waren einige Kritiker in den USA völlig hin und weg. Von "pychotropisch" über "schockierend" bis "geistesgestört" reichten die Beschreibungen des Splatter- & Trash-Movies, das Nicolas Cage auf einen blutigen Rachefeldzug schickt. In den USA kommt der Film am 14. September in die Kinos. Leider scheint es der Film (wie so mancher Horror-Kultfilm zuvor) nicht in die heimischen Kinos zu schaffen. Offenbar ist zurzeit lediglich eine Veröffentlichung als DVD im deutschsprachigen Raum am 22. November geplant.

US-Kinostart: 14. September; DVD-Release: 22. November

UPDATE: "Mandy" wird in Anwesenheit von Nicolas Cage beim /slash Filmfestival in Wien am 20. September Österreichpremiere feiern.