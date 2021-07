Vier zauberhafte Schwestern – Setbesuch

An der internationalen Koproduktion sind mehrere europäische Länder beteiligt, weshalb neben Österreich, auch in Deutschland, Belgien und Italien gedreht wird. Den Vertrieb wird Disney übernehmen. In Wien wurde im ersten Bezirk in der Grünangerstraße gedreht. Flame, gespielt von der dreizehnjährigen Laila Padotzke, sucht hier im Stadtarchiv nach wichtigen Informationen, um der bösen Zauberin auf die Schliche zu kommen. Im Interview wirkt die junge Schauspielerin schon wie ein Profi und scheint die Dreharbeiten zu genießen. „Bei meiner ersten Rolle war ich vor der Kamera noch etwas nervös, aber jetzt hat sich das schon gelegt und ich bin hier mit dem Team auch schon sehr vertraut.“ Auf die Frage, was ihr Lieblingsfilm von Disney ist, kommt eine rasche Antwort: „König der Löwen", aber „Star Wars“ wurde ja jetzt auch von Disney gekauft, also auch Star Wars“.

