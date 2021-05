Vom Farmer zum Astronauten

Billy Bob Thornton spielte einst in „"Astronaut Farmer"“ einen Agrarexperten, der sich zu etwas Höherem berufen fühlte, während Matthew McConaughey nun das genaue Gegenteil darstellt: vom ursprünglich ausgebildeten NASA-Piloten macht er eine Negativ-Karriere zum Getreideanbauer durch. Aber die Handlung ist schließlich auch in der nahen Zukunft unseres Planeten angesiedelt: angesichts einer drohenden Nahrungsmittelknappheit zählt da jeder gerade gewachsene Getreidehalm doppelt, die Raumfahrt hingegen genießt nur noch wenig Ansehen (so wurden etwa die Apollo-Missionen in den offizielle Schulbüchern für inszenierten Schwindel erklärt).

Direkt vom Feld weg wird der Mann aber dann doch zu einer überlebenswichtigen Mission weggeholt und tritt mit ein paar Begleitern die Reise zu unbekannten Welten an. Die Schnelligkeit, mit der das alles vor sich geht, wirkt ziemlich unglaubwürdig – als könnte man ohne vorheriges Trainingsprogramm einfach so wie man einen Aufzug betritt in ein Raumschiff steigen und losstarten, um die Menschheit zu retten. Immerhin ergibt der abrupte Wechsel zwischen den sandsturmgeplagten Landstrichen und den stillen Weiten des Alls eine beeindruckende Kontrastwirkung.