Westworld, Staffel 2, Episode 9: Der Blutzoll steigt vor dem Staffelfinale

Tatsächlich scheint es aber so zu sein, dass William der Realitätssinn abhandenkommt. So sehr, dass er nicht nur mehrere Mitglieder des QA-Teams von Westworld erschießt, echte Menschen also, sondern darüber hinaus auch seine eigene Tochter Emily, die er für einen Host in Fords Spiel mit ihm hält. Ein fataler Irrtum. Am Ende schafft er es aber nicht, sich das Leben zu nehmen. Er ist ein Getriebener. Er will – wie alle anderen – zum "Valley Beyond". Aber was will er dort eigentlich? Er scheint daran zu zweifeln ein Mensch zu sein. Doch Gewissheit darüber kann er sich auch anders verschaffen. Was treibt William an? Das Staffelfinale wird es hoffentlich zeigen.

Die Todbringerin: Dolores