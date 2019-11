Die 21 besten "Murder Mystery"-Krimis aller Zeiten

In dieser Liebesgeschichte mit Mordfall wacht die Alkoholikerin Alex (Jane Fonda) eines Morgens neben einer Leiche auf. Sie kann sich an den Abend davor nicht mehr erinnern. In Panik putzt sie den Tatort und versucht unterzutauchen. Doch die hysterische Frau verursacht einen Autounfall. Der freundlichen Polizist Turner Kendall (Jeff Bridges) bringt sie nach Hause. Als am nächsten Morgen die selbe Leiche in der Dusche ihrer Wohnung auftaucht, ist er der Einzige, der Alex nicht für die Mörderin hält. Doch wer will ihr den Mord anhängen?

"Der Morgen danach" ist bei Amazon Prime zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten.