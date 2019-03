10 spannungsgeladene Thriller zurzeit auf Netflix

FREMD IN DER WELT (2017)

Krimi-Komödie rund um eine desillusionierte Hobby-Detektivin: Ruth Kimke (Melanie Lynskey) ist eine liebenswürdige Pflegehelferin in der Lebenskrise. Ihr Job ödet sie an, ihr Leben empfindet sie als langweilig und leer. Der Originaltitel "I Don’t Feel at Home in This World Anymore" sagt alles über die Hauptfigur. Dann wird ihr auch noch der Laptop gestohlen. Es reicht! Mit ihrem Nachbarn Tony (Elijah Wood), einem oberflächlich unausstehlichen (aber eigentlich harmlosen) Kampfkunst-Freak, begibt sie sich auf die Jagd nach dem Dieb – und findet Spaß daran! Sie meint darin ihre neue Berufung gefunden zu haben und macht sich voller Elan auf die nächste Diebesjagd. Nur diesmal hat sie es mit einer Bande gnadenloser Krimineller zu tun. Die Sache wächst ihr über den Kopft.