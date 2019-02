10 großartige Krimi-Serien auf Amazon Prime, die noch nicht jeder kennt

CASTLE ROCK (1 Staffel, StarzPlay)

Bleiben wir bei Stephen King: "Castle Rock" ist zwar mehr Mystery als Crime, kann aber auch als übernatürlicher Krimi mit starken Horror-Elementen gesehen werden. In der ersten Staffel kehrt der Anwalt Henry Deaver ( André Holland) in die Kleinstadt Castle Rock zurück, in der in der Vergangenheit bereits einige unerklärliche Vorfälle passiert sind. Nachdem der Direktor des örtlichen Shawshank-Gefängnisses Selbstmord begangen hat, wird in der Haftanstalt ein unbekannter Insasse entdeckt. Der verstörte und wortkarge Mann verlangt nach Henry Deaver.

Die Anthologie-Serie erzählt in jeder Staffel eine neue Geschichte, die in der Welt der Romane von Stephen King spielt.