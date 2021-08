"Batman vs. Superman" auf Amazon Prime : Superhelden-Fight

Prequel vs. Sequel

Darum packt das Drehbuch zu " Batman vs. Superman" einfach viel zu viel in einen Film, weil es schon auf diverse Sequels und Prequels hinarbeitet. Um zu beweisen, dass auch D.C. Comics mit den Konkurrenzhelden "The Avengers" aus dem Hause Marvel mithalten können, wird hier in Gestalt von Gal Gadot eine weibliche Superheldin eingeführt. Das ergibt den Auftakt zu mindestens zwei weiteren Filmen, in denen Batman und Superman unter Snyders Regie gemeinsame Sache machen: "Justice League Teil 1" (2017) und ein geplanter Teil 2, sowie als Auskopplung "Wonder Woman" (2017), in der die Vorgeschichte dieser speziellen Frau erzählt wird.

Keine verlockenden Aussichten somit, weil alles wie gehabt weitergehen wird, bei dieser urtypisch klotzigen amerikanischen Art des Filmemachens. Bombastisch, pathetisch, überladen, gründlich humorbefreit und gnadenlos lang.

Wenn der Erfolg eines Films jedoch an Megatonnen Sprengkraft bemessen würde, die im Lauf der Spielzeit hochgehen, wäre " Batman vs. Superman" eindeutig ein Spitzenreiter.

2 1/2 von 5 hochgewuchteten Punkten aus Stahl.

"Batman vs. Superman: Dawn of Justice" ist derzeit auf Amazon Prime verfügbar.

