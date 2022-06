"Boo, Bitch"-Trailer: Lana Condor als pubertierender Geist

Die Hälfte des Jahres ist (ungefähr) um und wir sind der Meinung, dass wir schon jetzt den besten Filmtitel von 2022 gefunden haben: "Boo, Bitch"! Dabei handelt es sich um eine überdrehte Coming-of-Age-Comedy-Serie mit übernatürlichen Elementen, zu sehen ab 8. Juli bei Netflix, (was bei dem Titel wenig überraschend ist). Genauso cool wie der Titel ist die Hauptdarstellerin – nämlich Lana Condor aus "To All the Boys I've Loved Before".

Hier könnt ihr euch schon jetzt den Trailer ansehen: