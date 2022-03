Darum geht's in "Liftoff – Mit dir zum Mars"

In nicht allzu ferner Zukunft wohnt die Elite der Menschheit am Mars und macht sich dort ein schönes Leben, weit weg von der krisengebeutelten Erde (klingt gegenwärtig tatsächlich mehr als verführerisch!).

Dort lebt mittlerweile auch Calvin (Mason Gooding aus "Love, Victor"), seine Freundin Sophie ("To all the Boys I've Loved before"-Star Lana Condor) musste aber auf der Erde zurückbleiben. Eine Fernbeziehung, die dem Wort "fern" eine ganz neue Bedeutung gibt.

Doch die tatkräftige Sophie beschließt, ihrem Langzeit-Boyfriend zum Mars zu folgen. Das tut sie gemeinsam mit dem eigenbrödlerischen Barista Walt ("Riverdale"-Liebling Cole Sprouse), wenn auch nicht ganz freiwillig: Der nämlich hat sich als blinder Passagier an Bord eines Raumschiffs geschlichen, wo er auf Sophie trifft. Wie die junge Frau ist auch Walt am Weg zu seiner großen Liebe. 35 Tage dauert die Reise zum Mars – und in 35 Tagen kann viel passieren, vor allem in Sachen Gefühle ...