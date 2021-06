Buffy Summers ("Buffy – Im Bann der Dämonen")

"Buffy" präsentierte uns eine der ersten Popkultur-Heldinnen, die zum Vorbild einer gesamten Generation wurde: Eine junge Frau, die böse Gestalten in dunklen Gassen vermöbelt und die die Verantwortung der gesamten Welt auf den Schultern trägt, die täglich dem Tod in die Augen sieht – und dabei doch stets einen frechen Spruch auf den Lippen hat und sich auch nicht davor scheut, in Liebeskummer zu zergehen oder an den Herausforderungen des Alltags zu scheitern. In sieben Jahren ist Buffy Summers zu einer verantwortungsvollen Frau gereift, die nicht mal annähernd perfekt ist – und gerade deshalb großen Identifikationsfaktor bietet.

Tausende von Frauen, aber auch Männern fragen sich auch heute noch in ihrer dunkelsten Stunde: "What would Buffy do?"

