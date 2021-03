Die 10 besten Filme zum Frauentag

Alljährlich wird am 8. März der internationale Frauentag gefeiert. Selbst wenn wir noch lange nicht bei der Gleichberechtigung der Geschlechter angekommen sind, können wir feiern, was wir und unsere VorfahrInnen bisher in Sachen Feminismus erreicht haben, und die Thematik so lange besprechen, bis wir am Ziel angelangt sind.

An dieses Thema knüpfen diese zehn Filme an, die mit Selbstvertrauen, Zusammenhalt und Frauenpower überzeugen.