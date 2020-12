"The Prom": Im Netflix-Musical tanzen schrille Stars in Glitterkostümen

Wahre Geschichte wird zum Musical – wird zum Film

Die Story hinter "The Prom" lehnt sich an eine wahre Geschichte an. Im Jahr 2010 wollte eine lesbische Schülerin mit ihrer Freundin als Date zum Highschool-Abschlussball gehen. Die konservative Schulverwaltung in der Kleinstadt lief Sturm, am Ende wurde die traditionelle "Prom"-Feier abgesagt. Der Fall machte Schlagzeilen und einige Prominente kamen dem Paar in dem Eklat zur Hilfe.