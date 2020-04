15 Filme, die durch ihren unvergesslichen Soundtrack beeindrucken

One-Hit-Wonder gibt es auch bei Soundtracks. "Top Gun" ist nur ein Beispiel für unzählige Filme, die unvergesslich mit einem bestimmten Song verbunden sind – in diesem Fall ist es "Take My Breath Away" von Berlin. Aber an dieser Stelle könnten auch andere Filme stehen: "Drive" (2011) mit "Nightcall", "Die Reifeprüfung" (1967) mit "Mrs. Robinson", "Titanic" (1997) mit "My Heart Will Go On", "9 ½ Wochen" (1986) mit "You Can Leave Your Hat On", "Dirty Dancing" (1987) mit "Time Of My Life" und "The Breakfast Club" (1985) mit "Don't You (Forget About Me)".

Oft bleiben die Songs sogar in besserer Erinnerung als der Film, etwa bei "Rocky III" (1982) und dem Hit "Eye of the Tiger" von Survivor, "Die Frau in Rot" (1984) und "I Just Called to Say I Love You" von Stevie Wonder, "Pat Garrett jagt Billy the Kid" (1973) und "Knocking On Heavens Door" von Bob Dylan oder "Warum eigentlich... bringen wir den Chef nicht um?" (1980) und "Nine to Five" von Dolly Parton (der Songtitel war übrigens auch der Originaltitel des Films).