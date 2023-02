Mid-Credit-Szene: Kang hoch Unendlich

Als Mid-Credit-Szene darf sich der neue Bösewicht Kang in seiner besten Form präsentieren – und die ist in diesem Fall äußerst vielfältig, da er als Herr über die Zeit sozusagen in unendlich vielen Varianten vorhanden ist.

Zunächst sehen wir drei dieser Kangs, die als Anführer auftreten: einen Pharao (Rama-Tut in den Comics), einen Cyborg und einen Uralten, der geradezu unsterblich zu sein scheint, weshalb er in den Comics auch Immortus heißt. Dieses Triumvirat hat ein Sondertreffen einberufen, und die Szene entlässt uns mit dem Blick auf ein wohlgefülltes Stadion, in dem abertausende Kangs lauten Jubel anstimmen.

Diese mittlere Abspann-Szene deutet darauf hin, dass die vielen Kangs dann spätestens 2025 in "Avengers 5: The Kang Dynasty" für große Probleme sorgen.

Darsteller Jonathan Majors wird also künftig noch jede Menge zu tun bekommen – und wenn er einen geschickten Agenten hatte, konnte er für die Vielfachrollen hoffentlich eine astronomische Gage aushandeln.