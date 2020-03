"All die verdammt perfekten Tage": Teenie-Romanze auf Netflix

„All die verdammt perfekten Tage“ basiert auf dem Roman von Jennifer Niven, die auch das Drehbuch für den Film verfasste. Das Projekt stand schon 2015 in den Startlöchern, musste aber wegen unterschiedlichster Schwierigkeiten verschoben werden. Elle Fanning war von Anfang an die treibende Kraft hinter dem Projekt und blieb dem Stoff trotz zahlreicher Regisseuren- und Produzentenwechsel treu. Die Teenie-Romanze stellt zwei facettenreiche Figuren in den Mittelpunkt, die trotz ihrer Unterschiede auch zahlreiche Gemeinsamkeiten haben. Die Handlung kommt sehr gut ohne klassische Konflikte aus und beschränkt sich auf die Probleme von Jugendlichen in ihrem Alltag. Es braucht dabei keine bösen Antagonisten, sondern allein die Tatsache, dass jemand zwei Tage auf Nachrichten nicht antwortet, gleicht für einen verliebten Teenager schon einem Weltuntergang. Dieses Gefühl wird auch glaubwürdig vermittelt, ohne dabei die Charaktere bloßzustellen.

Kleine Momente ganz GROSS