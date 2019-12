"Motherless Brooklyn": Edward Norton als Schnüffler mit Tourette

Hartgesottene Privatdetektive haben eine lange Tradition im Kino. Die Spur der Hard-Boiled-Detectives lässt sich bis in die Anfangstage des Kinos zurückverfolgen. Im Laufe der Zeit haben sie in Kino und TV viele verschiedene Inkarnationen angenommen: Sam Spade ("Die Spur des Falken"), Philip Marlowe ("Der Tod kennt keine Wiederkehr"), Jake Gittes ("Chinatown"), aber auch nicht ganz so harte Burschen wie etwa Lionel Essrog in "Motherless Brooklyn".

Edward Norton spielt den am Tourette-Syndrom leidenden Privatdetektiv in seiner zweiten Regiearbeit nach "Glauben ist alles!" (2000). Neben Hauptrolle und Regie hat Norton bei seinem Herzensprojekt "Motherless Brooklyn" auch gleich Produktion und Drehbuch selbst übernommen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jonathan Lethem. Allerdings weicht Norton in seinem Drehbuch von der Literaturvorlage in einigen wesentlichen Aspekten ab, was aber dem Film nicht unbedingt schadet. Im Gegenteil: Während das Buch in New York City Ende der 80er-Jahre spielt, siedelt er seinen Film Mitte der 50er-Jahre an. Das Ergebnis ist eine ambitionierte und weitgehend gelungene Hommage an klassische Film-Noir-/Hard-Boiled-Detective-Filme.