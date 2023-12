Paul Rudd quält sich

Ob sein Kollege Paul Rudd (54) das gerne hört? Der 54-Jährige ist kein Fan des Ernährungsplans, den er einhalten muss, um sich in den Marvel-Helden Ant-Man zu verwandeln. Er nannte diesen "schrecklich" und "restriktiv" und erklärte, seine Vorbereitung auf den Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" sei ein echter "Horrortrip" gewesen.

Rudd erzählte US-Medienberichten zufolge, als er Gast im Comedy-Food-Podcast "Off Menu" war, dass sein Ernährungsplan für den Superheldenfilm so intensiv gewesen sei, dass für ihn Mineralwasser zur Gaumenfreude geworden sei. "So schrecklich war diese Diät. Ich dachte: 'Okay, ich kann jetzt etwas Mineralwasser haben, das habe ich mir verdient.'" Er fügte hinzu: "Es war nicht aromatisiert, ich wollte nicht durchdrehen."