"Departure"-Kritik: Whodunnit-Spannung in Staffel 3

Die Katastrophen-Expertin - davon handelt "Departure"

Einmal mehr stehen die Expertinnen und Experten des Transport Safety and Investigations Bureau (TSIB) vor einem Rätsel: Urplötzlich und in einer nicht für möglich gehaltenen Geschwindigkeit sinkt kurz vor Neufundland die vollbesetzte Fähre "Queen of the Narrows". Ein Großteil der rund 500 Passagiere kommt bei der Katastrophe ums Leben, unter immensem Zeitdruck läuft die Suche nach Überlebenden.

Für TSIB-Ermittlerin Kendra Malley (Archie Panjabi, 51) und ihr Team häufen sich derweil die Fragen, je mehr sie den Vorfall aufzuklären versuchen. Welche Rolle etwa spielte der korrupte Kapitän des Schiffes? Wo kommen die blinden Passagiere her? Was hat es mit den versteckten Drogen an Bord der Fähre zu tun? Und kann wirklich eine vermeintliche Kollision mit einem Eisberg zu der Katastrophe mit Hunderten Todesopfern geführt haben?