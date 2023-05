Idris Elba in Serie

"Hijack" ist die neuste Thriller-Serie auf AppleTV+. Die Handlung wird zeitdeckend erzählt – bedeutet, dass die Serie sieben Episoden zu je einer Stunde hat, in der die Flugzeugentführung in Realzeit stattfindet. Das erinnert an "24" und daran, wie gespannt wir damals vorm Bildschirm gesessen sind. Ob das auch bei "Hijack" so sein wird?

Die Hauptrolle wird von Idris Elba gespielt, der auch als Produzent beteiligt war. Der Actionstar wird am Boden von Archie Panjabi unterstützt, der einen Antiterror-Experten spielt und Nachforschungen zu den Entführern anstellt. In weiteren Nebenrollen sind Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles und Neil Maskell zu sehen.

Wann erscheint "Hijack"?

Die ersten zwei Episoden von "Hijack" erscheinen am 28. Juni auf AppleTV+. Jede Woche erscheint Mittwochs eine weitere Episode bis zum Finale am 2. August.