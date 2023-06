Das muss man vor der MCU-Serie gesehen haben

Da sich die Disney+-Serie um die Spezies der Skrulls dreht, sollte man sich etwas mit deren (Leidens-)Geschichte auskennen. Die ist vor allem deshalb von Bedeutung, da man nur so den Antrieb der Skrulls und so auch ihre Handlungen verstehen kann. Diese waren zwar in zahlreichen MCU-Werken ("Spider-Man: Far From Home", "Loki", "WandaVision") zu sehen, doch an sich reicht es, wenn sich Zuschauer:innen "Captain Marvel" noch einmal zu Gemüte führen.

Da "Secret Invasion" im Marvel Cinematic Universe spielt, finden natürlich immer wieder Referenzen auf vergangene Filme, Serien und Plots statt. So wird zum Beispiel "the blip" erwähnt, womit die fünfjährige Phase "zwischen" "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame" gemeint ist, in der die Hälfte der Weltbevölkerung ausgelöscht wurde – dann aber zum Glück wieder kam. Auch wenn "the blip" keinen essenziellen Teil in der Handlung der Serie einnimmt, schadet es natürlich nicht, sich mit dem MCU und ihren Figuren – vor allem denen, die in "Secret Invasion" auftauchen – auszukennen, um so möglichst alle Anspielungen und Verweise verstehen und einordnen zu können.