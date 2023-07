"The Out-Laws" auf Netflix: Lohnt sich die Comedy mit Pierce Brosnan?

Pierce Brosnan als Bankräuber

Wie wir schon in unserer "Secret Invasion"-Kritik festgestellt haben, findet zurzeit in Hollywood eine Renaissance der Action-Stars der 80er und 90er statt. So kann man zurzeit Arnold Schwarzenegger, Samuel L. Jackson und Harrison Ford in bombastischen Action-Szenen bewundern. Nun gesellt sich auch der ehemalige James Bond Pierce Brosnan zu seinen Schauspielkollegen und darf in "The Out-Laws" in der ein oder anderen Action-Szene beweisen, dass er auch noch mit 70 Jahren einen James-Bond-ähnlichen Auftritt hinlegen kann.

So sehr man sich darüber freut, Pierce Brosnan auf Netflix zu sehen, so sehr wundert man sich doch, warum der Schauspieler es sich antun sollte, ausgerechnet in diesem Film mitzuspielen. Pierce Brosnan, der hier übrigens in seinem irischen Muttersprachler-Dialekt zu hören ist, wirkt in diesem Genre deplatziert und man muss leider sagen: Auch 007 kann diese Action-Comedy nicht retten.

Um auf einer positiven Note zu enden: Es ist durchaus schön, zu sehen, dass auch für Schauspieler:innen im höheren Alter – Pierce Brosnan ist 70 und Ellen Barkin 69 – solche Action-Rollen geschrieben werden.