"Der Fall Richard Jewell": Vom Helden zum Sündenbock der Medien

Da Hofer war's im 20er-Haus, der schaut mir so verdächtig aus. Vorurteile, Vorverurteilungen und Medienhetze sind ein altbekanntes Gift – nicht nur in den USA und nicht erst, seitdem soziale Medien das Problem noch verstärkt haben. In seinem neuen Film über US-amerikanische Alltagshelden greift Regisseur Clint Eastwood dieses brandaktuelle Thema am Beispiel einer wahren Geschichte aus dem Jahr 1996 auf und macht daraus einen altmodischen, aber fesselnden Mix aus Crime-Drama und Biopic.

Richard Jewell war im Jahr 1996 als Security-Mitarbeiter einer privaten Firma während der Olympischen Spiele in Atlanta beschäftigt. Der pedantische Mann mit dicklicher Statur entdeckte während einer Veranstaltung einen Rucksack mit einer Rohrbombe. Er informierte unverzüglich die Polizei und half bei der Evakuierung der Menschen als die Bombe explodierte. Bei dem Attentat starben zwei Menschen, 111 Personen wurden verletzt.

Heute würde ein unbeaufsichtigter Rucksack vermutlich sofort Alarm auslösen. Doch damals – rund fünf Jahre vor dem 11. September 2001 – war es vor allem der peniblen Genauigkeit von Jewell zu verdanken, dass nicht viel mehr Menschen getötet und verletzt wurden.

Kurz feierten die Medien den Mann auch als Helden. Das änderte sich aber als die Zeitung " Atlanta Journal-Constitution" über Ermittlungen des FBI gegen Jewell berichtete und er in einem Artikel der Journalistin Kathy Scruggs als schrulliger Sonderling dargestellt wurde, der dem Profil des "einsamen Bombers" perfekt entspräche. Damit wurde eine Medienhetze gegen den unschuldigen Mann losgetreten, die sein Leben und das seiner Mutter Bobi, bei der er wohnte, zur Hölle machten.