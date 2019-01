"The Mule": Opa Eastwood liefert Koks

Drehbuch mit Schwächen

Diesmal erzählt Eastwood nicht die Geschichte echter amerikanischer Helden (wie zuletzt in „Sully“ oder „The 15:17 to Paris“), doch der Fall des alten Drogenkuriers beruht ebenfalls auf einer wahren Begebenheit. Zum Glück hat ihn diese Stoffwahl dazu angeregt, nach sechsjähriger Pause wieder unter Eigenregie vor die Kamera zu treten. Er verleiht dem Opa, der in hohem Alter in die Kriminalität abrutscht, ein unverkennbares Profil und lässt die Entscheidungen des Mannes wirklich nachvollziehbar werden. Leider überzeugt das Drehbuch von Nick Schenk („Gran Torino“, „The Judge“) aber nicht wirklich, weil es teils zu klischeehaft, teils zu oberflächlich bleibt und unbedingt noch eine eher rührselige Familienversöhnung und die große Reue des alten Sünders unterbringen will.