"21 Bridges": Der Panther auf Verbrecherjagd im urbanen Dschungel

Mit Vollgas durch die Nacht

"Das war entweder dämliches Glück oder ein abgekartetes Spiel", soviel ist dem NYPD-Detective Andre Davis (Chadwick Boseman, bekannt als Marvel's "Black Panther") sofort klar als er kurz nach Mitternacht am Tatort eintrifft. Bei der New Yorker Polizei ( NYPD) ist er dafür bekannt, nicht lange zu fackeln. Sein Vater, ebenfalls Polizist, wurde im Dienst getötet. Seine Einsätze enden oft mit einem Gangster im Sarg, getötet im Zuge seiner Selbstverteidigung. Von Reue keine Spur. So ist der Job. Davis ist Polizist mit Leib und Seele und glaubt daran, das Richtige zu tun.

Bei diesem Fall stärkt ihm die gesamte New Yorker Polizei den Rücken. Es geht schließlich darum, zwei Cop-Killer zu fassen.

Der hochdekorierte Captain McKenna (J.K. Simmons) stellt Davis seine beste Ermittlerin Frankie Burns ( Sienna Miller) zur Seite. Denn die toten Polizisten stammen alle aus seiner Einheit.

Als klar wird, dass die Flüchtigen in Manhattan sind, wird die Insel abgeriegelt: alle 21 Brücken, sämtliche Tunnels, Fähren und U-Bahnen. Davis bleibt die Nacht bis morgens um 5 Uhr, um die beiden Cop-Killer zu schnappen.