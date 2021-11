Disneys Eine Weihnachtsgeschichte (2009)

In gelungenen und liebevollen digitalen Animationsbildern erzählt Disney die Weihnachtsgeschichte schlechthin, nämlich "A Christmas Carol" (so der Originaltitel) von Charles Dickens. In die Rolle des hartherzigen alten Scrooge schlüpft bis zur Ich-Auflösung Jim Carrey, der in der Nacht vor Weihnachten von Geistern der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft besucht wird. Sie zeigen ihm, wie sehr die Menschen unter seinem rücksichtslosem Verhalten leiden – und wohin ihn das führen wird, wenn er sich nicht ändert.

Keine andere Geschichte atmet so sehr den Geist der Weihnacht wie diese hier. Must-See!

"Disneys Eine Weihnachtsgeschichte" ist auf Disney+ zu sehen.

