5. Unrealistische Momente und Handlungsstränge

Dass Romanzen nicht unbedingt unser reales Leben widerspiegeln, ist kein Geheimnis. Dennoch gibt es in dem Film so viele unrealistische Momente und Handlungen, dass man aus dem wilden Kopfschütteln gar nicht herauskommt. Neben dem oftmals fehlenden Konsens ist auch die Szene, in der Lionel das junge Liebespaar auf einer Brücke überfahren möchte, extrem unlogisch. Warum waren alle drei Personen plötzlich auf der Brücke und warum sind Nica und Rigel nicht einfach auf das Geländer geklettert, anstatt ins kalte Wasser zu springen und Rigel ins Koma zu befördern?! (Dass man sich einfach mal so entschließt, jemanden zu überfahren, ignorieren wir an dieser Stelle einfach, weil ... is eh scho egal!)

Auch, dass die Adoptiveltern nicht mitbekommen, dass Nica und Rigel ineinander verliebt sind, sorgt für beinahe pathologisches Kopfkratzen. Abgesehen davon, dass es zwei pubertierende Teenies sind, die ihre Hormone teilweise nur schwer im Griff haben, wird beim Gerichtsprozess gegen die Waisenhausleiterin von Nica bestätigt, dass sie in Rigel verliebt ist. Dabei sieht man absolut keine Reaktion seitens der Adoptiveltern.

Ebenfalls unrealistisch: Die 17-Jährige erzählt vor Gericht von den Gräueltaten in ihrer Kindheit; nach der Rede bekommt sie tosenden Applaus und läuft aus dem Gebäude, um zu ihrem Liebsten ins Krankenhaus zu laufen. Dort erzählt sie ihm, dass sie den Gerichtsprozess gegen Margaret gewonnen hätten – im Film selbst wurde jedoch nie die Urteilsverkündung gezeigt. Aber wir glauben das einfach mal, denn schlucken müssen wir in diesen knapp zwei Filmstunden ohnehin eine Menge. Anschließend weint sie in seinem Schoß und durch ihre Tränen erwacht der Jugendliche wieder. Da bekommt Wunschdenken eine ganz neue Bedeutung. Und es wäre das alles nicht so strunzdumm, könnte man sogar selbst eine Träne zerdrücken.