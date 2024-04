"Der Tränenmacher": 5 ähnliche Filme, die du lieben wirst

Was bleibt uns über "Twilight" zu sagen, das ihr nicht schon längst wisst? Die Story rund um eine unschuldige Jugendliche und einen Vampir-Teenager hat das Vampir-Genre wieder zum Leben erweckt, so groß war der Hype um die Verfilmung von Stephenie Meyers Buchreihe. Für viele Fans von "Der Tränenmacher" stellt der Netflix-Film eine Art italienische Neuverfilmung der erfolgreichen Filmreihe dar, so ähnlich sind die düstere Atmosphäre und die Handlung beider Filme.

Worum geht's? Bella verliebt sich unsterblich in Edward, der neu an ihrer Schule ist. Schnell offenbart er ihr, dass er ein Vampir ist, doch die beiden können einander nicht widerstehen und werden zu einem Liebespaar. Für den Erfolg der Saga war vor allem die intensive Chemie zwischen den Hauptdarsteller:innen Kristen Stewart und Robert Pattinson verantwortlich, die auch im echten Leben ein Paar waren.