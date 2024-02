Das waren die internationalen Drehorte für "Dune"

"Dune" entstand zum Glück nicht nur im Studio, und die Schauspieler:innen wie Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin und Dave Bautista mussten nicht die ganze Zeit vor Green Screen agieren, sondern bekamen wirkliche Sandstürme und starke Hitze zu spüren. Aufgrund der extremen klimatischen Bedingungen erklärte Jason Momoa die "Dune"-Dreharbeiten überhaupt zu den herausforderndsten seiner Karriere.

Von den Origo Film Studios in der ungarischen Hauptstadt Budapest ging es also weit hinaus in die Welt. So wurde der erste Teil, abgesehen von Ungarn, der Slowakei und Norwegen, auch in Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gedreht. Dort nahm in den Wüsten die lebensfeindliche Welt von Arrakis Gestalt an.