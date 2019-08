"Fast & Furious: Hobbs & Shaw": Johnsons & Stathams geballte Kräfte gegen einen Cyborg

Autostunts und Ethnokultur

Regisseur David Letch ist als ausgebildeter Stuntman nicht nur ein Garant für perfekte Kampfszenen, sondern hat aus seinem letzten Film „Deadpool 2“ auch gleich Ryan Reynolds mitgebracht, der als Gaststar für ein paar witzige Dialogszenen sorgt. Dass hinter dieser Produktion richtig großes Budget steckt, merkt man in jedem Moment. Herausgekommen ist dabei eine Mischung aus „Mission Impossible“, „James Bond“ und „Terminator“, bevor der Film in der letzten halben Stunde dann einen unverhofften Schauplatzwechsel vornimmt, der unter dem Motto „Back to the roots“ steht. Nachdem Hobbs zu seiner Familie nach Samoa zurückkehrt ist, werden wir an Werke wie „Vaiana“ und „Black Panther“ erinnert, denn nun kommt noch eine kräftige Dosis an Ethnokultur hinzu: Hobbs weitverzweigte Verwandtschaft greift zu altertümlichen Waffen und stürzt sich mit rituellen Schlachtrufen ins Getümmel. Aber da wir letztendlich halt doch in einem „Fast & Furious“ Film sind, brauchen wir auf ein paar irre Autostunts nicht zu verzichten.

3 ½ von 5 britisch-amerikanischen Faustschlägen