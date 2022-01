"Glass" auf Disney+: Spannender Showdown mit aufgesetztem Twist

Let's Twist Again

Es wäre kein Film von M. Night Shyamalan, wenn da nicht noch ein Twist kommen würde. "The Sixth Sense" (1999). "Unbreakable" (2000). "Signs" (2002). "The Village" (2004). "The Visit" (2015), " Split" (2016). Wäre Shyamalan ein Superheld würde er wohl "Mr. Twist" heißen. Die Erwartungen an seine Filme sind dementsprechend hoch. Bei "Glass" ist es wenig überraschend, dass die eingebildeten Superkräfte tatsächlich existieren. Daher musste offenbar noch ein überraschender Schwenk her.

Und genau dieser beinahe krampfhafte Versuch seinem Ruf gerecht zu werden statt die Geschichte glaubwürdig abzuschließen, ist der größte Makel von Shyamalans neuem Film. Gegen Ende werden die Ereignisse immer unglaubwürdiger. Es fehlt der "Aha"-Effekt, der rückblickend plötzlich alles viel klarer erscheinen lässt. Hier ist es eher ein "Naja"-Effekt. Der Twist wirkt letztendlich aufgesetzt.

"Glass" ist ab 14. Jänner auf Disney+ Star verfügbar.