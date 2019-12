"Glück gehabt": Wenn das Glück richtig unheimlich wird

Affäre mit Folgen

Philipp Hochmair spielt Artur, einen recht unmotivierten und risikoscheuen Comiczeichner aus Wien, dessen monotones Leben aber eine aufregende Wendung nimmt, sobald er die geheimnisvolle Münchnerin Alice (Julia Roy) kennenlernt und eine Affäre mit ihr beginnt. Fortan muss er nicht nur seine Frau ( Larissa Fuchs) belügen, sondern fühlt sich durch die unberechenbare Freundin immer mehr in die Defensive gedrängt, was an deren besitzergreifendem Wesen liegt. Außerdem hat ihn gleich beim zweiten Besuch in Alicens Wohnung eine ziemlich unerfreuliche Überraschung erwartet.