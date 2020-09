"I'm thinking of ending things" auf Netflix: Charlie Kaufman in Höchstform

Ikone

"I’m thinking of ending things“ basiert auf dem gleichnamigen Roman des kanadischen Autors Iain Reid. Hinter der Verfilmung steckt kein Geringerer als Charlie Kaufman. Der 61-jährige katapultierte sich um die Jahrtausendwende mit seinen Drehbüchern zu "Being John Malkovich“ "Adaption“ und "Vergiss mein nicht!“ zu den gefragtesten Drehbuchautoren der USA. Er erhielt zahlreiche Preise und unter anderem auch einen Oscar. Obwohl seine Drehbücher von verschiedenen Regisseuren verfilmt wurden, war bei allen Projekten die einzigartige Handschrift Kaufmans deutlich zu erkennen. Der große Zuspruch bestätigte ihn darin seine erste Regiearbeit "Synecdoche, New York“ anzugehen. Der 20 Mio. Dollar teure Film kam 2008 in die Kinos und war ein Riesenflop an den Kinokassen. Obwohl es sich bei dem Film um ein Meisterwerk des 21. Jahrhunderts handelt, sorgte er für einen herben Rückschlag für dessen Macher.