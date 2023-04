Gesellschaftskritik trifft Science-Fiction

Auf der futuristischen Insel besteht die Möglichkeit, für teuer Geld einen perfekten Klon seiner selbst zu erschaffen, der für die eigenen Taten den Kopf hinhalten muss - Ablasshandel per (geklontem) Menschenopfer, so zu sagen. Was nun wie der eigentliche Twist des Films klingt, ist eigentlich nur der Aufhänger für eine fast zweistündige Tour de Force, in der Cronenberg mit einer Mischung aus Pornografie, Gewaltexzess und Dekadenz ein interessantes Gedankenspiel anstellt.

Was, wenn selbst die schlimmsten Gräueltaten für einen selbst keine Konsequenzen nach sich ziehen, so lange man nur genug Geld auf dem Bankkonto hat? Der Regisseur überspitzt damit eine sehr reale Misere, mit der sich zahlreiche Tourismusgebiete in speziell ärmeren Ländern herumschlagen müssen: Urlauber, die sich im Streben nach einer guten Zeit und auf Kosten der eigentlichen Bewohner wie die Axt im Walde aufführen - schließlich hat man dafür ja bezahlt. Zugleich werden damit einhergehend die nicht unüblichen Machenschaften korrupter Behörden überzeichnet dargestellt: Wer genügend Schmiergeld zahlt, kann im Regime von "Infinity Pool" sogar dem Henker (mehrmals) vom Schafott springen.