"Northman"-Star Alexander Skarsgard: Zu sexy für gute Rollen?

Auf das gute Aussehen reduziert

Denn in einem Interview mit der "Sunday Times" klagte der 45-jährige Schauspieler nun darüber, dass er zu sexy sei. Für uns Normalsterbliche hält sich das Mitgefühl an dieser Stelle zwar in Grenzen, aber worauf Skarsgard mit seinem "Auch schöne Menschen haben es nicht leicht"-Plädoyer hinaus will, ist durchaus verständlich.

Am Anfang seiner Karriere war er öfters in Filmen und Serien zu sehen, in denen er sich halbnackt zeigen und das Eye-Candy für die ZuseherInnen spielen musste. Ein Beispiel: Sein internationaler Durchbruch gelang Skarsgard mit der Vampir-Serie "True Blood", in der er er den sexy Bad-Boy-Vampir Eric verkörperte, der mit nackten Tatsachen alles andere als geizte.