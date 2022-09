David Cronenberg erhält Ehrenpreis in San Sebastian

Cronenberg stellte am Mittwoch in San Sebastian auch sein neues Science-Fiction-Drama "Crimes of the Future" mit Léa Seydoux, Kristen Stewart und Viggo Mortensen in den Hauptrollen vor. Der Film erzählt von einer dystopischen Zukunft, in der Menschen die Möglichkeit haben, durch Technologien ihre Körper zu verändern und auch keinen Schmerz mehr empfinden. Er habe das Skript dazu vor 20 Jahren geschrieben, betonte Cronenberg. Aber man habe damals schon spüren können, dass dies irgendwann mal kommen werde.