Nihilismus gepaart mit Zukunftsvisionen, die Welt eine Aneinanderreihung an kleinen (oder großen) Apokalypsen: "Dead Ringers" hat die Menschheit im Grunde abgeschrieben, stellt aber trotzdem die Frage nach einer alternativen Fortpflanzung. Nein, nicht "trotzdem". "Deshalb". Morbide Hoffnung auf das Kommende, vor dem eigentlich alle nichts als pure Angst haben. Cronenberg wäre zufrieden.

Auch vor einem radikalen In-Szene-Setzen von Schwangerschafts-Komplikationen schreckt die Serie nicht zurück: Wenn beispielsweise eine Fehlgeburt in Großaufnahme gezeigt wird oder eine vor Trauer kreischende Mutter ihr totgeborenes Baby in die Armen gelegt bekommt, ist das der größte Horror, den wir in den letzten Jahren in Serien und Filmen zu sehen bekommen haben. In solchen Momenten halten in "Dead Ringers" Psycho- und visueller Horror morbide Händchen.