Für alle, die nie Kind waren und schon als ZIB-schauende Erwachsene auf die Welt gekommen sind: "My Little Pony" (auf deutsch: "Mein kleines Pony") ist eine Spielzeugserie von Hasbro, die besonders in den 1980ern und 90ern ihre Hochzeit hatte und vor allem Millionen von jungen Mädchen Eskapismus in Form einer Märchenwelt aus quietschbuntem Plastik, sprechenden Pony-Prinzessinnen und schillernden Regenbögen ermöglichte, während nebenan die nervigen Brüder mit Actionfiguren spielten. Geschlechterklischees und Gender Marketing at their best (oder in diesem Fall: worst), aber weil es eine andere Zeit war, waren alle glücklich.

Bis heute erfreut sich die "Pony"-Marke großer Beliebtheit, zahlreiche TV-Serien und Filme inklusive. Dass die Pferdchen, Einhörner und Pegasi in Look und Erzählweise stets mit der Zeit gingen, versteht sich dabei von selbst.