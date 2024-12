Und wie steht es um Bill Skarsgård ? Kann er es in der Titelrolle mit Schreck oder Kinski aufnehmen? Nachdem er Clown Pennywise gespielt hat, ist das eigentlich eine überflüssige Frage - natürlich kann er das, aber wenn wir seinen Namen vorher nicht gelesen hätten, würden wir ihn gar nicht erkennen. Eggers lässt sich Zeit, bis er uns den Blutsauger endlich in seiner ganzen verrotteten Pracht zeigt. Sobald wir den großgewachsenen Mann mit dem buschigen Schnäuzer dann endlich sehen, wird man sich unwillkürlich fragen, ob nicht eher Sacha Baron Cohen in der Maske steckt.

Emma Corrin (einst Diana in "The Crown") und Aaron Taylor-Johnson spielen ein anderes tragisches Pärchen, das ebenfalls dem Vampir-Fluch unterliegt. Simon McBurney darf sich als Nosferatus Gehilfe hemmungslosem Wahnsinn hingeben, und Willem Dafoe bietet einen exaltierten Auftritt als Wissenschaftler mit Vorliebe fürs Okkulte – er könnte auch ein verrückter Professor aus einem alten Horrorfilm der Marke Hammer sein.

Freud und Exorzisten lassen grüßen

Die stimmigsten Momente und Ideen hat der Regisseur fast 1 : 1 von Murnau und Herzog übernommen. Dagegen versucht sich Eggers dann von den großen Vorbildern abzuheben, indem er sich ganz auf die weibliche Psyche und den Mechanismus der Besessenheit konzentriert – doch seine eigenen Zugaben lassen sich oft unter das Motto "Weniger wäre mehr" stellen.

So hat man den Eindruck, alle paar Minuten an einem anderen Krankenlager zu verbringen und es wird keine "Symphonie des Grauens", sondern eine Komposition aus krampfhaft zuckenden und verdrehten Körpern, in Schweiß gebadeten Gesichtern, wie im Delirium herausgestoßenen Sätze und Mündern, von denen Schaum tropft. Eggers treibt geradezu "Studien über Hysterie", aber nicht so ganz im Sinne Freuds. In seinem Film liegen keine psychoanalytischen Probleme vor, sondern die Symptome beruhen tatsächlich auf dämonischer Macht, weshalb das Werk zwischendurch auch mal kurz ins Exorzismus-Genre abdriftet.