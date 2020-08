"Project Power": Jamie Foxx auf der Jagd nach Superkräfte-Dealern

Auf den Straßen von New Orleans breitet sich eine neue Droge aus. Es ist eine Pille, die unglaubliche Superkräfte verleiht. Natürlich gibt es einen Haken, sogar mehrere: Erstens kann das Zeug auch tödlich sein. Beim ersten Mal spielt man also russisches Roulette: Superkräfte oder Tod? Zweitens weiß niemand vorher, welche Superkräfte er haben wird. Aber immerhin, einmal genommen sind es dann immer wieder die gleichen. Und drittens: Die übermenschliche Wirkung der Pille hält nur für kurze Zeit an.

Trotzdem führt die Droge in der Stadt zu Chaos. In einer der besten Actionszenen im neuen Netflix-Actionfilm "Project Power" hat sich ein Bankräuber in ein beinahe unsichtbares Chamäleon verwandelt. Ungesehen wäre er an der Polizei vorbei entkommen, hätte nicht der Polizist Frank (Joseph Gordon-Levitt) auch eine Superpille eingeworfen. Frank ist bereit die Regeln ein wenig zu brechen, um an die Hintermänner zu kommen. Dafür arbeitet er mit der Schülerin und jugendlichen Dealerin Robin (Dominique Fishback) zusammen. Robin gerät wiederum ins Visier des ehemaligen Soldaten Art (Jamie Foxx), genannt "The Major". Der Mann ist auf einer kompromisslosen und höchst blutigen Jagd nach den großen Fischen hinter der neuen Droge. Doch anders als Frank und Robin, weiß er mehr über die Ursprünge des Wundermittels. Wie sich herausstellt, hat er auch einen sehr persönlichen Grund für seine Jagd nach den Hintermännern.