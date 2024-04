Oberflächliche Hochglanzoptik

Durch all die aufpolierte Hochglanzoptik wird man in die Geschichte einfach nicht hineingezogen, sondern bleibt zwangsläufig an der Oberfläche und behält den Eindruck einer emotionslos heruntererzählten Story zurück, die gerne so viel mehr wäre, es aber nicht einmal zu einem müden "Star Wars"-Abklatsch bringt (und was Kurosawa von der misslungenen Hommage an sein Meisterwerk gehalten hätte, wollen wir uns lieber gleich gar nicht vorstellen). Dieser Teil sollte also eher den Untertitel "Die Langeweilemacherin" tragen, was bei einem derart actionreichen Inhalt auch eine Kunst ist.

1,5 von 5 Sternen

