Studio Ghibli: Die fabelhaftesten Zauberwelten auf Netflix

Die zehn jährige Chihiro zieht mit ihren Eltern in eine neue Stadt und hat fürchtet sich davor in ihrem neuen Umfeld nicht akzeptiert zu werden. Als sich die Familie auf dem Weg in die neue Wohnung verfährt, landen sie in einem mysteriösen Badeort mitten im Wald. Niemand scheint dort noch zu leben, doch ein traumhaftes Buffet ist angerichtet. Während Chihiro den Ort erkundet, stürzen sich ihre Eltern auf die Köstlichkeiten. Schon bald stellt sich heraus, dass Geister hier ihr Unwesen treiben. Chihros Eltern werden in Schweine verwandelt und das kleine Mädchen wird zur Zwangsarbeit in einem Kurort für Fabelwesen verdonnert.