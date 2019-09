"The Laundromat": Geldwäscherei als pechschwarze Komödie

Abschweifungen, die keine sind

Im Laufe des Films tritt Ellen Martin ein wenig in den Hintergrund. In einer sehenswerten Doppelconférence berichten Oldman und Banderas von skurrilen Kunden. Immer in der Absicht, das eigene Tun zu rechtfertigen: "Wir machen keine Gesetze, nur Verträge", so der Tenor. Mit ihren meist legalen oder halblegalen, manchmal aber auch gar nicht legalen Finanzkonstruktionen sichern und vermehren sie nur das Vermögen, das ihnen ihre Kunden anvertraut haben. Etwa der afrikanische Geschäftsmann Charles (Nonso Anozie), der seine Frau und seine Tochter in mehrfacher Hinsicht betrügt. Oder der britische Immobilienhändler Maywood, der von der Geldwäsche seiner korrupten Kunden in China profitiert und sie zu immer mehr Korruption anstiftet.

Diese Geschichten erscheinen nur dann als Abschweifungen vom eigentlichen Thema des Films, wenn man sich auf Meryl Streep als vermeintliche Hauptfigur Ellen Martin fixiert.

Tatsächlich dreht sich aber alles nur um Oldman und Banderas als Jürgen Mossack und Ramon Fonseca. Alle Fäden – ob Opfer oder Täter – laufen bei ihnen zusammen.

Soderbergh lenkt mit Meryl Streep von Oldman und Banderas als Hauptfiguren ab, ebenso wie Mossack und Fonseca mit ihren Briefkastenfirmen von den echten Eigentümern abgelenkt haben. Es ist nicht der einzige symbolische Kunstgriff des Films. Doch am Schluss schließt Soderbergh den Kreis: Meryl Streep rückt noch einmal mit einem eindrucksvollen Monolog und dem (wohl durchaus gewollt) plakativen Appell in den Mittelpunkt, doch endlich die richtigen Fragen zu stellen.

Und wenn wir gerade bei Ablenkungen sind? Was hat sich seit den Enthüllungen der " Panama Papers" vor drei Jahren eigentlich geändert?