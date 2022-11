Koch-Guru einer Gourmet-Sekte

Zu Slowiks gläubigen VerehrerInnen zählt beispielsweise Feinschmecker Tyler (Nicholas Hoult), der in Begleitung seiner Freundin Margot (Anya Taylor-Joy) mit zwölf weiteren GästInnen angereist kommt. Die junge Frau weiß nicht so recht, was sie auf dieser angeblich köstlichen Expedition erwartet.

Als sich Margot dann in Gegenwart des seltsamen Koch-Gurus wiederfindet, der eine regelrechte Gourmet-Sekte gegründet hat und jeden neuen Gang mit lautem Händeklatschen ankündigt, beginnt ihr etwas mulmig zu werden und sie geht bald auf Konfrontationskurs. Ob ihr das gut bekommt, ist eine andere Frage. Aber auch den anderen GästInnen stehen spätestens ab dem dritten Gang einige böse Überraschungen bevor.