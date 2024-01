Sehenswerte Dunkelheit

"Und wie in so vielen Träumen, taucht am Ende ein Monster auf": Die erste "True Detective"-Staffel, die im industriell wie religiös geprägten Louisiana spielt, wies bereits Lovecraft'sche Horrorelemente auf. Die neuen Folgen kokettieren sogar noch etwas mehr mit der Mystik, nicht zuletzt aufgrund der unwirklich erscheinenden Permanacht. Schon der Horrorfilm "30 Days of Night" wählte die zermürbende Finsternis Alaskas als Handlungsort, die verschwundenen Männer der Forschungsstation wecken gar Assoziationen an John Carpenters (75) Horror-Meilenstein "The Thing".