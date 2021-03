Die 15 spannendsten Serien auf Netflix

How to get away with murder (2014-2020)

In typischer Shonda-Rhimes-Manier präsentiert uns die "Grey's Anatomy"-Mama auch in dieser Serie surreal attraktive Menschen, Herzschmerz, heißen Sex, Tabubrüche, Intrigen – und allen voran jede Menge unvorhersehbarer Wendungen, die uns Zuseher*innen so manches Mal um den Verstand zu bringen drohen: Es geht um die brillante, aber skrupellose und äußerst manipulative Strafverteidigerin und Jura-Professorin Annalise Keating, die an der Uni ein Seminar unterrichtet, das sie kurzerhand "How to get away with murder" nennt. Eine Handvoll Student*innen, die es schon bald als "Keating 5" zu zweifelhaftem Ruhm bringen werden, ahnt nicht, dass dieses Motto von nun an ihr restliches Leben bestimmen wird.

Over-the-top-Storyplots gehören bei "How to get away with murder" zur Tagesordnung, was die Serie zum süchtig machenden "guilty pleasure" macht. Beinahe jede und jeder hat hier Dreck am Stecken.

Durch Zeitsprünge, einen immensen Wissensvorsprung seitens der Zuseher*innen und ein verworrenes Staffel-übergreifendes Geheimnis wird die Suspense auf ein vollkommen neues Level gehoben. Ambivalenz, Zwiespältigkeit und Undurchsichtigkeit werden hier zum kunstvollen Stilmittel. Sehenswert ist "How to get away with murder" aber schon allein wegen Viola Davis alias Keating, die verletzlich und verabscheuungswürdig zugleich ist und sich mit ganz viel Mut die Seele aus dem Leib spielt.

