"Grießnockerlaffäre" Eberhofer ermittelt wieder

Nach einem Streit zwischen dem Polizisten Franz Eberhofer(Sebastian Bezzel) und seinem Vorgesetzten Barschl(Francis Fulton-Smith), wird der Chefinspektor am nächsten Morgen tot aufgefunden. In seinem rücken steckt ein Messer in das der Name von Franz eingraviert ist, Franz hat kein Alibi aber ein Motiv, weshalb er ins Gefängnis muss. Mit der Hilfe seines vaters und Rudis(Simon Schwarz) kommt er wieder frei und macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder.

Bestseller

„Grießnockerlaffäre“ ist der vierte Teil der Provinzkrimi-Reihe rund um Polizist Franz Eberhofer und seinem gehilfen Rudi Birkenberger. Wie schon bei den Vorgängern stammt das Drehbuch von Stefan Betz und auf dem Regiestuhl saß Ed Herzog. Die Romanvorlage stammt von Rita Frank und ist seit der Erscheinung des ersten Teils ein Bestseller.

Bayrischer Brenner

Die Komödie überzeugt vor allem durch ihr bayrisches Lokalkolorit und der lakonischen Hauptfigur Eberhofer. Am ehesten wäre der Polizist mit Simon Brenner aus den Wolf Haas Romanen zu vergleichen, mit Simon Schwarz haben sie sogar den gleichen Gehilfen an der Seite. Die seichte Krimihandlung bietet ausreichend Stoff für schwarzen Humor aber hält einen dennoch durch die vielen potentiellen Mörder auf trapp.

Waldstätten,Samarovski, Thiesel

Auch im vierten Teil bleibt sich Ed Herzog seinem visuellen Stil treu. Mit Weitwinkel Objektiven verzerrt er die Gesichter der Figuren zu Grimassen, und überträgt die Absurdität der Dialoge auch auf seine Bilder. Ort des Geschehens ist wieder Niederkaltenkirchen, aber diesmal darf man sich auch auf bekannte Gesichter aus Österreich freuen: Nora Waldstätten("Das ewige Leben"), Branko Samarovski("Das weiße Band") und Margarethe Thiesel("Paradies: Liebe") sind in Nebenrollen zu sehen, und bringen das ohnehin schon turbulente Leben von Eberhofer durcheinander.

Für Fans der Eberhofer-Filme ist Grießnockerlaffäre ein Muss, aber auch für Liebhaber der Brenner-Filme wird die Komödie gute Unterhaltung bieten.

Özgür Anil